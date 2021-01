Boscaglia: “La mia su De Rose e Lucca, noi non facciamo fuorigioco. Il ritorno al 4-2-3-1…” (Di domenica 24 gennaio 2021) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro il Teramo, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": oggetto di discussione, anche la scelta di gettare nella mischia il nuovo centrocampista Francesco De Rose. Ma non solo..."De Rose? Ha fatto quello che gli abbiamo chiesto e lo ha fatto anche bene, non è facile per un giocatore che è arrivato solo ieri. Parliamo di un calciatore di grande esperienza che ha comunque fatto bene. Se è il playmaker che cercavo? E' un giocatore che lì può darci una mano, giocheremo tante partite a tre; è un giocatore di temperamento e quando entrerà a far parte al 100% della squadra potrà fare bene. Lucca? A 20 anni i giocatori forti giocano anche in Champions League e quindi questo non deve essere un ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro il Teramo, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": oggetto di discussione, anche la scelta di gettare nella mischia il nuovo centrocampista Francesco De. Ma non solo..."De? Ha fatto quello che gli abbiamo chiesto e lo ha fatto anche bene, non è facile per un giocatore che è arrivato solo ieri. Parliamo di un calciatore di grande esperienza che ha comunque fatto bene. Se è il playmaker che cercavo? E' un giocatore che lì può darci una mano, giocheremo tante partite a tre; è un giocatore di temperamento e quando entrerà a far parte al 100% della squadra potrà fare bene.? A 20 anni i giocatori forti giocano anche in Champions League e quindi questo non deve essere un ...

zazoomblog : Boscaglia: “Palazzi in difesa? Vi spiego la scelta. Regalato 20 minuti al Teramo la colpa è mia” - #Boscaglia: #“P… - WiAnselmo : Boscaglia: 'La mia su De Rose e Lucca, noi non facciamo fuorigioco. Il ritorno al 4-2-3-1...' - Mediagol : Boscaglia: 'La mia su De Rose e Lucca, noi non facciamo fuorigioco. Il ritorno al 4-2-3-1...' - WiAnselmo : Boscaglia: 'Palazzi in difesa? Vi spiego la scelta. Regalato 20 minuti al Teramo, la colpa è mia' - Mediagol : Boscaglia: 'Palazzi in difesa? Vi spiego la scelta. Regalato 20 minuti al Teramo, la colpa è mia' -