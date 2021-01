Boom di contagi in poche ore. Nuova zona rossa: firmata l’ ordinanza (Di domenica 24 gennaio 2021) Lo ha deciso il sindaco, Gianni Papasso, con un'ordinanza che resterà in vigore fino al 15 febbraio. Il provvedimento del sindaco Papasso é stato adottato, é detto nell'ordinanza, "alla luce del fatto che l'andamento epidemiologico comunale è in costante e rapido aumento e appare necessario mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento dei contagi e mitigazione della curva epidemica. A seguito di accertamento con tamponi antigenici e molecolari è stato individuato e comunicato al Comune un numero elevato di casi di cittadini positivi al Covid 19. Sono in corso tutte le operazioni di monitoraggio dei soggetti che hanno avuto contatti con coloro che sono risultati positivi". "Il contesto descritto - afferma ancora il sindaco Papasso nell'ordinanza - impone l'assunzione immediata di ogni misura ... Leggi su howtodofor (Di domenica 24 gennaio 2021) Lo ha deciso il sindaco, Gianni Papasso, con un'che resterà in vigore fino al 15 febbraio. Il provvedimento del sindaco Papasso é stato adottato, é detto nell', "alla luce del fatto che l'andamento epidemiologico comunale è in costante e rapido aumento e appare necessario mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento deie mitigazione della curva epidemica. A seguito di accertamento con tamponi antigenici e molecolari è stato individuato e comunicato al Comune un numero elevato di casi di cittadini positivi al Covid 19. Sono in corso tutte le operazioni di monitoraggio dei soggetti che hanno avuto contatti con coloro che sono risultati positivi". "Il contesto descritto - afferma ancora il sindaco Papasso nell'- impone l'assunzione immediata di ogni misura ...

