Bonucci | “Abbiamo fatto il nostro dovere | vincere Ora testa alla Coppa Italia”

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la vittoria odierna ottenuta contro il Bologna, il difensore della Juventus Leonardoha commentato così sui social: “ila mercoledì per continuare la strada verso uno degli obiettivi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo(@leo19) Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SULLA FAME E LE PAROLE DI CHIELLINI – “Noi abbiamo un gruppo di giocatori molto responsabile, quelli più anziani come Chiellini, Buffon e Bonucci sono dei campioni, dobbiamo ringraziarli per tutto que ...pochi minuti dalla sfida contro il Bologna, il ds della Juve, Fabio Paratici , ha parlato a Dazn : 'Abbiamo vissuto un'altalena di emozioni, perdendo a Milano con l'Inter e vincendo poi un titolo. Non ...