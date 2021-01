Bollettino Regione Campania | cala la percentuale dei contagi | 12 i decessi

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –ancora ladeida coronavirus. Rispetto al 7,3% di ieri, si passa al 6,5% di oggi, frutto dei 1069 positivi sugli oltre 16mila tamponi effettuati. I guariti sono 525, mentre isono 12, di cui 9 nelle ultime 48 ore. Positivi del giorno: 1.069 (di cui 104 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 914 Sintomatici: 51 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 16.219 (di cui 2.156 antigenici) Totale positivi: 214.022 (di cui 682 antigenici) Totale tamponi: 2.331.532 (di cui 12.675 antigenici)? ?Deceduti: 12 (*)? Totale deceduti: 3.598 Guariti: 525 Totale guariti: 147.439 * 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma ...

Sono 11.629 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 24 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul ...Covid Italia, il bollettino di oggi 24 gennaio 2021. Sono 11.629 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 2.466.813.