Bollettino Campania, 1.069 positivi su 16.219 tamponi con una percentuale del 6,6% (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono 1.069 i positivi al coronavirus registrati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Campania (di cui 104 casi identificati da test antigenici rapidi), su 16.219 tamponi effettuati (di cui 2.156 antigenici). Di questi 914 asintomatici e 51 sintomatici Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono 1.069 ial coronavirus registrati oggi dall’Unità di Crisi della Regione(di cui 104 casi identificati da test antigenici rapidi), su 16.219effettuati (di cui 2.156 antigenici). Di questi 914 asintomatici e 51 sintomatici

