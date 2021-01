“Boia Damilano Salizzoni ” e altri, volantino a Torino contro i candidati alle comunali. Indaga la Digos (Di domenica 24 gennaio 2021) Un volantino in cui si dà dei "Boia" a diversi esponenti della vita politica torinese, tra cui Mauro Salizzoni, Paolo Damilano, Claudia Porchietto e Stefano Lo Russo, indicati come ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 24 gennaio 2021) Unin cui si dà dei "" a diversi esponenti della vita politica torinese, tra cui Mauro, Paolo, Claudia Porchietto e Stefano Lo Russo, indicati come ... sul sito.

StampaTorino : “Boia Damilano Salizzoni ” e altri, volantino a Torino contro i candidati alle comunali. Indaga la Digos - RobertoSignore7 : RT @dadoricca: Assoluta condanna per chi prova ad intimidire chi si mette al servizio della comunità e della cosa pubblica Le minacce a @lo… - dadoricca : Assoluta condanna per chi prova ad intimidire chi si mette al servizio della comunità e della cosa pubblica Le mina… - Zipnews : 'Torino: volantino con la scritta “boia” indirizzato a Salizzoni, Damilano e altri politici, diffuso da Npci-Nuovo… - rep_torino : 'Salizzoni e Damilano boia': a Torino volantino in stile anni di piombo, indaga la Digos [aggiornamento delle 16:15] -

Un volantino in cui si dà dei "boia" a diversi esponenti della vita politica torinese, tra cui Mauro Salizzoni, Paolo Damilano, Claudia Porchietto e Stefano Lo Russo, indicati come possibili candidati ...

