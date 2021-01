Blu di metilene, la nuova cura contro il Covid: ecco come funziona (Di domenica 24 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Una nuova arma contro Covid-19 al vaglio della ricerca. Si tratta del “blu di metilene, un vecchio farmaco utilizzato per le infezioni delle vie urinarie, il trattamento della malaria e della metaemoglobinemia. Viene inoltre usato come antidoto in alcuni tipi di avvelenamento. Entrando nel tecnico, è in grado di bloccare alla fonte la produzione di tutte e tre le categorie di sostanze responsabili della” pericolosa “reazione iperinfiammatoria”, spiegano Giulio Scigliano, della Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta, e il fratello Giuseppe Augusto Scigliano, dentista, che hanno pubblicato su ‘ScienceDirect’ un lavoro sugli effetti del blu di metilene nel trattamento di Covid-19. I ricercatori hanno spiegato che usare il blu di ... Leggi su improntaunika (Di domenica 24 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Unaarma-19 al vaglio della ricerca. Si tratta del “blu di, un vecchio farmaco utilizzato per le infezioni delle vie urinarie, il trattamento della malaria e della metaemoglobinemia. Viene inoltre usatoantidoto in alcuni tipi di avvelenamento. Entrando nel tecnico, è in grado di bloccare alla fonte la produzione di tutte e tre le categorie di sostanze responsabili della” pericolosa “reazione iperinfiammatoria”, spiegano Giulio Scigliano, della Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta, e il fratello Giuseppe Augusto Scigliano, dentista, che hanno pubblicato su ‘ScienceDirect’ un lavoro sugli effetti del blu dinel trattamento di-19. I ricercatori hanno spiegato che usare il blu di ...

