Bimba morta su TikTok, risponde il Garante alla Privacy (Di domenica 24 gennaio 2021) La morte della piccola Antonella ha sconvolto l’Italia intera, e il Garante della Privacy pensa a dei seri provvedimenti affinché quello che è successo alla povera bambina non succeda mai più. In un’intervista a La Stampa chiarisce alcuni punti circa il provvedimento che verrà preso nei confronti della piattaforma, e quali saranno le conseguenze. “Il provvedimento vieta a Tik Tok di trattare dati personali di utenti dei quali non è in grado di verificare l’età perché in assenza di verifica non può escludere – ed appare anzi altamente probabile – che anche minori di tredici anni utilizzino il servizio che essa stessa dichiara destinato esclusivamente a un pubblico di ultra-tredicenni e che anche minori di quattordici anni – età prevista dalla disciplina italiana in materia di Privacy – prestino il ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 24 gennaio 2021) La morte della piccola Antonella ha sconvolto l’Italia intera, e ildellapensa a dei seri provvedimenti affinché quello che è successopovera bambina non succeda mai più. In un’intervista a La Stampa chiarisce alcuni punti circa il provvedimento che verrà preso nei confronti della piattaforma, e quali saranno le conseguenze. “Il provvedimento vieta a Tik Tok di trattare dati personali di utenti dei quali non è in grado di verificare l’età perché in assenza di verifica non può escludere – ed appare anzi altamente probabile – che anche minori di tredici anni utilizzino il servizio che essa stessa dichiara destinato esclusivamente a un pubblico di ultra-tredicenni e che anche minori di quattordici anni – età prevista ddisciplina italiana in materia di– prestino il ...

