Billie Eilish incontra Rosalia e canta in spagnolo nel nuovo brano 'Lo Vas A Olvidar' (Di domenica 24 gennaio 2021) Quello tra Billie Eilish e Rosalía è sicuramente uno dei duetti più 'affascinanti' di questo nuovo anno musicale. Le due regine del pop mondiale si sono incontrate per il brano 'Lo Vas A Olvidar' , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) Quello trae Rosalía è sicuramente uno dei duetti più 'affascinanti' di questoanno musicale. Le due regine del pop mondiale si sonote per il'Lo Vas A' , ...

Profilo3Marco : RT @Internazionale: Il duetto tra Rosalía e Billie Eilish è una bella sorpresa. Non tanto per la collaborazione in sé, ma per quello che ne… - mdotduchamp : Rosalìa e Billie eilish potrebbero anche cantarmi insulti, sarei lì in estasi comunque - stitchpolly : @missiteveryday Non lo so.... forse qualcosa di ariana grande o billie eilish... forse più billie perchè è stata le… - MediasetTgcom24 : Billie Eilish incontra Rosalia e canta in spagnolo nel nuovo brano 'Lo Vas A Olvidar' #billieeilish… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 3?2?esimi di finale Vota, RT e fai votare la più grande CANTANTE di tutti i tempi tra: ????? Billie Eilish ?????… -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish Billie Eilish incontra Rosalia e canta in spagnolo nel nuovo brano "Lo Vas A Olvidar" TGCOM Billie Eilish incontra Rosalia e canta in spagnolo nel nuovo brano "Lo Vas A Olvidar"

Quello tra Billie Eilish e Rosalía è sicuramente uno dei duetti più "affascinanti" di questo nuovo anno musicale. Le due regine del pop mondiale si sono incontrate per il brano “Lo Vas A Olvidar”, nel ...

Due album dei BTS tra i più venduti del 2020

I BTS piazzano due album tra i più venduti del 2020. Primo tra i singoli è, invece, The Weeknd con “Blinding Lights” I BTS continuano a macinare successi. Il gruppo lascia dietro di sé un 2020 sfavill ...

Quello tra Billie Eilish e Rosalía è sicuramente uno dei duetti più "affascinanti" di questo nuovo anno musicale. Le due regine del pop mondiale si sono incontrate per il brano “Lo Vas A Olvidar”, nel ...I BTS piazzano due album tra i più venduti del 2020. Primo tra i singoli è, invece, The Weeknd con “Blinding Lights” I BTS continuano a macinare successi. Il gruppo lascia dietro di sé un 2020 sfavill ...