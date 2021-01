Biden alleato del prezzo del petrolio secondo Goldman Sachs (Di domenica 24 gennaio 2021) secondo la società leader Goldman Sachs che opera a livello mondiale nell’investment banking, nel trading di titoli e nella gestione di investimenti, tra i primi provvedimenti esecutivi dell’amministrazione Biden spiccano le restrizioni all’industria petrolifera in Nord America, dalle estrazioni alla costruzione di oleodotti. Sembra anche che Biden non abbia fretta di ritirare le sanzioni contro l’Iran Il tutto, combinato con Leggi su periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021)la società leaderche opera a livello mondiale nell’investment banking, nel trading di titoli e nella gestione di investimenti, tra i primi provvedimenti esecutivi dell’amministrazionespiccano le restrizioni all’industria petrolifera in Nord America, dalle estrazioni alla costruzione di oleodotti. Sembra anche chenon abbia fretta di ritirare le sanzioni contro l’Iran Il tutto, combinato con

MoliPietro : Biden alleato del prezzo del petrolio secondo Goldman Sachs - daninovaro : RT @Augusto00213634: @Sargans2 @daninovaro TUTTO È COMPIUTO; Cristo avvia attraverso questa ultima tribolazione il suo popolo per mano del… - RenatoSouvarine : @mptuitter Inoltre:vediamo se Biden revocherà la dislocazione in Polonia dei 25.000 soldati volutas da Trump. Se nn… - aureumelio : RT @Augusto00213634: TUTTO È COMPIUTO; Cristo avvia attraverso questa ultima tribolazione il suo popolo per mano del traditore Bergoglio al… - Robdelirob : RT @Augusto00213634: TUTTO È COMPIUTO; Cristo avvia attraverso questa ultima tribolazione il suo popolo per mano del traditore Bergoglio al… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden alleato Consigliere Biden chiama alleati, rafforzare rapporti ANSA Nuova Europa Altro che Pacifico. Così Biden avvisa Xi a Taiwan

Quindici aerei militari cinesi sorvolano Taiwan, gli Stati Uniti inviano la portaerei Theodore Roosevelt. Nel Mar Cinese Meridionale è già alta tensione fra Biden e Xi. E le provocazioni di Pechino so ...

Usa, Biden avvia contatti con Europa: nessuna chiamata per il governo italiano

Usa, l’amministrazione Biden ha iniziato a chiamare diverse nazioni europee per rinnovare il dialogo diplomatico, lasciando fuori l’Italia.

Quindici aerei militari cinesi sorvolano Taiwan, gli Stati Uniti inviano la portaerei Theodore Roosevelt. Nel Mar Cinese Meridionale è già alta tensione fra Biden e Xi. E le provocazioni di Pechino so ...Usa, l’amministrazione Biden ha iniziato a chiamare diverse nazioni europee per rinnovare il dialogo diplomatico, lasciando fuori l’Italia.