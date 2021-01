Biathlon, staffetta femminile Anterselva 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 24 gennaio 2021) Si conclude la settimana di prove per le donne ad Anterselva. Nella quarta e ultima giornata della tappa va in scena la staffetta 4×6 km femminile, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. L’Italia gareggia con il quartetto formato da Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara e Dorothea Wierer. SEGUI LA GARA IN diretta L’evento, previsto oggi domenica 24 gennaio alle ore 12:45, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Si conclude la settimana di prove per le donne ad. Nella quarta e ultima giornata della tappa va in scena la4×6 km, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. L’Italia gareggia con il quartetto formato da Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara e Dorothea Wierer. SEGUI LA GARA INL’evento, previstodomenica 24 gennaio alle ore 12:45, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

