Bianca Guaccero | regalo dalla regina della musica | “Non ci potevo credere”

Leggi su kronic

(Di domenica 24 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram ha condiviso uninaspettato e meraviglioso da una persona inaspettata(Instagram)è una famosa attrice, conduttrice televisiva e cantante pugliese. Dopo aver esordito in televisione in programmi su enti locali partecipa a Sotto chi tocca, in onda su Canale 5. Successivamente, nel 1999 arriva l’esordio cinematografico. Negli anni a venire i suoi impegni lavorativi variano tra cinema televisione ma anche teatro, dove è molto attiva. Dopo moltissime apparizioni televisive, sia in Mediaset che in Rai, gli viene concessa l’opportunità di affiancare Pippo Baudo alla conduzione del Festival di Sanremo. Nel 2012 recita nella fiction Walter Chiari – Fino all’ultima risata ma ...