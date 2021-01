Berni Sanders e il meme che lo vede protagonista: “Cercavo solo il caldo” (Di domenica 24 gennaio 2021) Berni Sanders, il senatore democratico protagonista del meme del momento, ha commentato il suo look per il giuramento del presidente Biden e i tanti fotomontaggi che circolano in rete. “Ero seduto da solo e Cercavo solo di tenermi al caldo. Volevo prestare attenzione a quello che stava succedendo”, le sue parole durante la puntata del Late Night with Seth Meyers. Il senatore del Vermont ha poi ammesso con un sorriso di aver visto e apprezzato i meme condivisi sui social che lo vedono seduto sul divano con il cast di “Sex and the City” o sulla panchina con Tom Hanks in “Forrest Gump”. Poi sui guanti firmati Sanders ha spiegato quello che è avvenuto con la sarta che li ha confezionati. “Quello che è davvero bello è che ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021), il senatore democraticodeldel momento, ha commentato il suo look per il giuramento del presidente Biden e i tanti fotomontaggi che circolano in rete. “Ero seduto dadi tenermi al. Volevo prestare attenzione a quello che stava succedendo”, le sue parole durante la puntata del Late Night with Seth Meyers. Il senatore del Vermont ha poi ammesso con un sorriso di aver visto e apprezzato icondivisi sui social che lo vedono seduto sul divano con il cast di “Sex and the City” o sulla panchina con Tom Hanks in “Forrest Gump”. Poi sui guanti firmatiha spiegato quello che è avvenuto con la sarta che li ha confezionati. “Quello che è davvero bello è che ...

