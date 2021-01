Belen Rodriguez incinta: i primi scatti con il pancino (FOTO) (Di domenica 24 gennaio 2021) Belen Rodriguez aspetta il suo secondo figlio dallo stylist Antonino Spinalbese e Diva e Donna posta i primi scatti con il pancino Belen Rodriguez è in attesa sul serio e su questo non sembrano esserci dubbi. Seppur la show girl ancora non ha dato nessuna conferma, gli scatti postati da Diva e Donna nell’ultimo numero L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 24 gennaio 2021)aspetta il suo secondo figlio dallo stylist Antonino Spinalbese e Diva e Donna posta icon ilè in attesa sul serio e su questo non sembrano esserci dubbi. Seppur la show girl ancora non ha dato nessuna conferma, glipostati da Diva e Donna nell’ultimo numero L'articolo proviene da Leggilo.org.

