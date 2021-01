Belen Rodriguez incinta? I follower sono sicuri: ecco la foto che conferma la gravidanza (Di domenica 24 gennaio 2021) Belen Rodriguez incinta: la foto su Instagram che conferma l’indiscrezione Non sembrerebbero esserci più dubbi oramai: Belen Rodriguez è incinta e la conferma arriva dal suo profilo Instagram dove la showgirl argentina ha postato una foto che confermerebbero le indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi. In un’immagine apparsa tra le “stories” di Instagram, in cui la showgirl è ritratta sorridente mentre si scatta un selfie allo specchio, l’ex di Stefano De Martino indossa un braccialetto colorato. Secondo i follower si tratta di un braccialetto antinausea, spesso utilizzato dalle donne incinta per ridurre i malesseri tipici dei primi mesi di gravidanza. Secondo i ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021): lasu Instagram chel’indiscrezione Non sembrerebbero esserci più dubbi oramai:e laarriva dal suo profilo Instagram dove la showgirl argentina ha postato unache confermerebbero le indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi. In un’immagine apparsa tra le “stories” di Instagram, in cui la showgirl è ritratta sorridente mentre si scatta un selfie allo specchio, l’ex di Stefano De Martino indossa un braccialetto colorato. Secondo isi tratta di un braccialetto antinausea, spesso utilizzato dalle donneper ridurre i malesseri tipici dei primi mesi di. Secondo i ...

