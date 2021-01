“Belen incinta del fidanzato Antonino”: la prova in una foto su Instagram (Di domenica 24 gennaio 2021) Su Instagram spunta un indizio che sembra confermare la gravidanza di Belen. La Rodriguez è incinta? Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Novella 2000 e confermate dal settimanale Oggi, la showgirl aspetterebbe un figlio dal fidanzato Antonino Spinalbese. I due sono legati da qualche mese, un amore nato a Ibiza dopo l’addio doloroso di Belen e Stefano De Martino. Il conduttore e la modella erano tornati insieme per regalare di nuovo una famiglia al figlio Santiago, ma il ritorno di fiamma è durato appena un anno, complice il lockdown dopo il quale hanno deciso di dividersi. Un grande dolore per la Rodriguez, che è tornata a sorridere grazie all’aiuto della famiglia, ma soprattutto all’incontro con Antonino Spinalbese. L’hair stylist ha rubato il cuore della showgirl ... Leggi su dilei (Di domenica 24 gennaio 2021) Suspunta un indizio che sembra confermare la gravidanza di. La Rodriguez è? Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Novella 2000 e confermate dal settimanale Oggi, la showgirl aspetterebbe un figlio dalSpinalbese. I due sono legati da qualche mese, un amore nato a Ibiza dopo l’addio doloroso die Stefano De Martino. Il conduttore e la modella erano tornati insieme per regalare di nuovo una famiglia al figlio Santiago, ma il ritorno di fiamma è durato appena un anno, complice il lockdown dopo il quale hanno deciso di dividersi. Un grande dolore per la Rodriguez, che è tornata a sorridere grazie all’aiuto della famiglia, ma soprattutto all’incontro conSpinalbese. L’hair stylist ha rubato il cuore della showgirl ...

