Beautiful anticipazioni | Thomas cade nell’acido!

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 24 gennaio 2021)- Matthew Atkinson Non c’è pace perForrester (Matthew Atkinson) e, del resto, si tratta di uno dei personaggi più inquietanti e controversi presenti al momento nelle trame di. Il tormentato e pericoloso figlio di Ridge (Thorsten Kaye), che solo pochi mesi fa era caduto da una scogliera, questa volta sarà protagonista di una scena ai limiti della realtà: durante una discussione con Hope (Annika Noelle) finirà in una vasca di acido fluoridrico che si trova alla Forrester Creations. La ragazza, sotto shock, farà fatica a rendersi conto di quello che è successo, finendo poi per convincersi di averlo ucciso. Ma l’erba cattiva non muore mai e, molto presto, Hope si renderà conto che non si è affatto liberata di lui… A seguire ledelle puntate in onda da domani fino a domenica su ...