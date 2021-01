Bayern senza freni, travolto lo Schalke. Bavaresi in fuga: +7 sul Lipsia (Di domenica 24 gennaio 2021) Ora è fuga. Il Bayern Monaco batte 4 - 0 in casa lo Schalke e va a +7 sul Lipsia secondo. Decisivi, per la squadra di Flick, la doppietta di Müller (33' e 88') e i gol di Lewandowski (54') e Alaba (90'... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 gennaio 2021) Ora è. IlMonaco batte 4 - 0 in casa loe va a +7 sulsecondo. Decisivi, per la squadra di Flick, la doppietta di Müller (33' e 88') e i gol di Lewandowski (54') e Alaba (90'...

