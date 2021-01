Bayern Monaco, Flick: “Non del tutto soddisfatto, dobbiamo trovare stabilità” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Non sono del tutto soddisfatto di quello che abbiamo mostrato“. Esordisce così Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, nel post partita della vittoria per 4-0 ottenuta in trasferta contro lo Schalke 04. “Abbiamo segnato quattro gol, ma avremmo dovuto fare meglio quando avevamo il possesso” ha spiegato il mister dei bavaresi, “in fase difensiva abbiamo concesso alcune azioni allo Schalke, a volte in modo troppo agevole“. “Sono comunque molto soddisfatto dei nove punti che abbiamo ottenuto nelle ultime tre partite. Dopo le due sconfitte a Kiel a Mönchengladbach, era importante ritrovare una certa stabilità” ha aggiunto Flick in conclusione sull’andamento della stagione, “ora abbiamo concesso zero gol per la seconda volta ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) “Non sono deldi quello che abbiamo mostrato“. Esordisce così Hansi, tecnico del, nel post partita della vittoria per 4-0 ottenuta in trasferta contro lo Schalke 04. “Abbiamo segnato quattro gol, ma avremmo dovuto fare meglio quando avevamo il possesso” ha spiegato il mister dei bavaresi, “in fase difensiva abbiamo concesso alcune azioni allo Schalke, a volte in modo troppo agevole“. “Sono comunque moltodei nove punti che abbiamo ottenuto nelle ultime tre partite. Dopo le due sconfitte a Kiel a Mönchengladbach, era importante riuna certa” ha aggiuntoin conclusione sull’andamento della stagione, “ora abbiamo concesso zero gol per la seconda volta ...

