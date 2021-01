Battipaglia | il tavolo del centrodestra si riunisce

(Di domenica 24 gennaio 2021) di Erika Noschese La coalizione diè già a lavoro per le prossime elezioni amministrative 2021 nella città di. Nella serata di venerdì, infatti, su convocazione di Fratelli d’Italia si è insediato il primoper fare il punto della situazione in vista della prossima tornata elettorale, delineare una bozza delle linee programmatiche da seguire e aprire un dibattito anche sul nome del candidato sindaco. Un”allargato” alle tante anime, comprese le associazioni che si riconoscono nell’alveo delcon un unico scopo: serrare i ranghi, creare una alternativa valida e coesa all’immobilismo e al trasformismo della civica Cecilia Francese e del centrosinistra. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

andpellegrino : CONTINUA SENZA SOSTA IL LAVORO DEL TAVOLO DI CENTRO-SINISTRA PER BATTIPAGLIA -

Ultime Notizie dalla rete : Battipaglia tavolo

SudTv

Previsto per la prossima settimana un tavolo d'incontro regionale con Poste Italiane, Agcom e Sindaci campani. Lo fa sapere la sindaca Cecilia Francese.E’ previsto per la prossima settimana un tavolo d’incontro regionale tra i dirigenti di Poste Italiane, l’Agcom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e una delegazione dei Sindaci della Cam ...