Basta polemiche sterili | con o senza pubblico | abbiamo bisogno del Festival di Sanremo

(Di domenica 24 gennaio 2021) 1909 contro 11 milioni 477 mila. Posti a sedere del teatro Ariston versus telespettatori medi dell’ultima edizione di. Alla fine, banalmente, vince la matematica.davvero anche solo guardare i numeri per trovare una soluzione in questa folle polemica del “lo facciamo o non lo facciamo?” che tiene in ostaggio la realizzazione stessa delun giorno sì e l’altro pure. Perché se è vero che con una pandemia in corso e con le restrizioni che hanno fatto chiudere cinema e teatri in tutta Italia, non sarà possibile vedere ilin platea, è innegabile che cancellare un evento così importante solo per questo è puro autolesionismo. Sono anni che sento parlare direttori artistici (e Amadeus rimane uno dei più capaci e lungimiranti passati da quel palco) di centralità della musica, di rilevanza delle ...