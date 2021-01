Bassetti e Locatelli ci pensano: "Il vaccino russo? Perché no..." (Di domenica 24 gennaio 2021) Mariangela Garofano La crisi che sta vivendo l'Europa con i ritardi delle dosi di vaccino da parte di Pfizer e Moderna sta aprendo la possibilità di avvalersi del vaccino russo Sputnik V. Ma cosa ne pensano i nostri esperti? I ritardi nel rifornimento di dosi di vaccino da parte di Pfizer e Moderna sta aprendo strade alternative, per garantire agli italiani di potersi vaccinare in tempi brevi. Lo aveva già chiesto l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: “Fateci usare lo Sputnik V”, ed ora anche i nostri esperti si sono pronunciati su un'eventuale distribuzione del vaccino russo in Italia. Come sottolinea Adnkronos, il vaccino di casa Russia potrebbe essere “l'ancora di salvezza” per le campagne vaccinali in tutta ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) Mariangela Garofano La crisi che sta vivendo l'Europa con i ritardi delle dosi dida parte di Pfizer e Moderna sta aprendo la possibilità di avvalersi delSputnik V. Ma cosa nei nostri esperti? I ritardi nel rifornimento di dosi dida parte di Pfizer e Moderna sta aprendo strade alternative, per garantire agli italiani di potersi vaccinare in tempi brevi. Lo aveva già chiesto l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato: “Fateci usare lo Sputnik V”, ed ora anche i nostri esperti si sono pronunciati su un'eventuale distribuzione delin Italia. Come sottolinea Adnkronos, ildi casa Russia potrebbe essere “l'ancora di salvezza” per le campagne vaccinali in tutta ...

