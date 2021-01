Baresi: “Maradona era l’unico che poteva portarsi la mia maglia a casa” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ospite a Che tempo che fa, sulla Rai, la leggenda del Milan, Franco Baresi, ha parlato in merito al suo passato, ricordando la rivalità col fratello Giuseppe e i due grandi scomparsi nel 2020, Maradona e Paolo Rossi. Queste le sue parole: “Rivalità con mio fratello Giuseppe? Non c’è mai stata competizione tra noi due. Ci allenavamo con la stessa squadra anche se lui era due anni più giovane. Si andava insieme e si tornava insieme. Erano gli anni 60, noi a casa avevamo poco, l’essenziale. Il pallone era per noi uno sfogo, la felicità.” Poi il ricordo di due campioni scomparsi recentemente, Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. “Solo Diego poteva portare via la mia maglia”, ha detto commosso Baresi dopo aver rivisto il filmato di Maradona che andava via ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ospite a Che tempo che fa, sulla Rai, la leggenda del Milan, Franco, ha parlato in merito al suo passato, ricordando la rivalità col fratello Giuseppe e i due grandi scomparsi nel 2020,e Paolo Rossi. Queste le sue parole: “Rivalità con mio fratello Giuseppe? Non c’è mai stata competizione tra noi due. Ci allenavamo con la stessa squadra anche se lui era due anni più giovane. Si andava insieme e si tornava insieme. Erano gli anni 60, noi aavevamo poco, l’essenziale. Il pallone era per noi uno sfogo, la felicità.” Poi il ricordo di due campioni scomparsi recentemente, Diego Armandoe Paolo Rossi. “Solo Diegoportare via la mia”, ha detto commossodopo aver rivisto il filmato diche andava via ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL RICORDO - Baresi: 'Solo Maradona poteva portare via la mia maglia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL RICORDO - Baresi: 'Solo Maradona poteva portare via la mia maglia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL RICORDO - Baresi: 'Solo Maradona poteva portare via la mia maglia' - napolimagazine : IL RICORDO - Baresi: 'Solo Maradona poteva portare via la mia maglia' - apetrazzuolo : IL RICORDO - Baresi: 'Solo Maradona poteva portare via la mia maglia' -