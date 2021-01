Barbara Bonansea | leader della Juventus come il suo idolo Cristiano Ronaldo

Leggi su vanityfair

(Di domenica 24 gennaio 2021) Leader nello spogliatoio, punto di riferimento in campo, non fallisce un appuntamento e indossa la maglia bianconera. No, non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, ma di Barbara Bonansea, l’attaccante della Juventus femminile che con una fantastica doppietta ha permesso alla sua squadra di aggiudicarsi la Supercoppa italiana, 15 giorni fa.