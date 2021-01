Bar, negozi, spostamenti, visite agli amici: cosa si può fare con la zona arancione (Di domenica 24 gennaio 2021) L’ordinanza firmata venerdì sera dal ministro della Salute Roberto Speranza ha decretato il ritorno, dopo una sola settimana, della Lombardia in zona arancione. È il risultato di una lunga battaglia tra Regione e Ministero della Salute sui dati forniti e analizzati, con continuo rimpallo di responsabilità e accuse. Polemiche che continuano anche in queste ore (leggi qui). Rispetto all’ultima volta che la nostra Regione si è trovata inquadrata in zona arancione ci sono alcune piccole modifiche: vediamo cosa prevede la nuova ordinanza. spostamenti Nelle zone arancioni gli spostamenti sono consentiti solo all’interno del proprio Comune di residenza, dalle 5 alle 22. L’uscita dai confini comunali o regionali sono consentiti solo per comprovati motivi, da ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 gennaio 2021) L’ordinanza firmata venerdì sera dal ministro della Salute Roberto Speranza ha decretato il ritorno, dopo una sola settimana, della Lombardia in. È il risultato di una lunga batta tra Regione e Ministero della Salute sui dati forniti e analizzati, con continuo rimpallo di responsabilità e accuse. Polemiche che continuano anche in queste ore (leggi qui). Rispetto all’ultima volta che la nostra Regione si è trovata inquadrata inci sono alcune piccole modifiche: vediamoprevede la nuova ordinanza.Nelle zone arancioni glisono consentiti solo all’interno del proprio Comune di residenza, dalle 5 alle 22. L’uscita dai confini comunali o regionali sono consentiti solo per comprovati motivi, da ...

Geodanilo73 : @DrowningInBlack @AmiciUfficiale Comunque il virus non si trasmette nell aria e con la mascherina non ci sarebbe pr… - yvinc : RT @ultimenotizie: La settimana di zona rossa 'superflua' è costata a #Milano almeno 200 milioni di euro di mancato fatturato, considerando… - CirianiCarlo : RT @tdrclaudio: Zona gialla ..bar pieni fuori e dentro negozi pieni dentro..unico che mi ha fatto uscire giustamente perché eravamo in due… - dilio_bianchi : .....che poi chiusi dentro un ricovero, come fanno a prendere il virus!? .... non possono uscire, non frequentoano… - nonnis73 : @faroled83 @GreenbayMary @auanasghens @pasottimarco @Corriere Infatti asporto per bar e ristoranti, ma i negozi sono aperti -