Ballardini | “Ci siamo rialzati grazie al lavoro sul campo Destro? E’ un giocatore totale”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 24 gennaio 2021) Davide, tecnico del Genoa, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Cagliari: “Come faccio a ottenere queste medie punti? Non lo so. Direi che con competenza, sensibilità. Colsulci”. Quanto aiuta nel suoavere l’appoggio dei tifosi?“Aiuta, perché ti danno amore e responsabilità. C’è stima e affetto, ma ti fanno sentire anche la responsabilità di far bene. Qui si sente più che in altre realtà”. Dopo diversi gol mancati per chiudere la partita ha temuto il pareggio del Cagliari?“Credo che il Cagliari non c’entri nulla con la lotta salvezza. Hanno qualità, hanno grandi calciatori. Loro sanno gestire bene la palla e quando tu sbagli tre gol per chiuderla ci sta che ti puniscano. Per fortuna non è successo. ...