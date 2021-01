Auguri Michelle Hunziker e grazie del tuo buonumore contagioso!

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il 24 gennaio Michelle Hunziker spegne 44 candeline, con un compleanno in famiglia, accanto all’inseparabile marito Tomaso Trussardi e alle tre figlie Aurora, Sole e Celeste. Cosa ci piace di più della conduttrice tv, attrice ed ex modella svizzera, adottata felicemente dall’Italia da quando ha iniziato la sua carriera, appena 16enne? Senza dubbio il suo modo di fare ottimista e il suo essere sempre sorridente, scherzosa e alla mano la rendono uno dei volti dello spettacolo più amati da grandi e piccini. Ovviamente, Michelle è anche un’icona di stile e bellezza e, alla soglia dei 44 anni, appare più radiosa che mai. Siamo andati a caccia di alcuni dei suoi segreti beauty, potendo fortunatamente contare su moltissimi post Instagram della showgirl dedicati alla sua routine di bellezza.

La conduttrice festeggia il compleanno ma non perde il suo look da eterna ragazza. Merito degli allenamenti personalizzati e dell'allegria, che comunica non solo in tv ma anche sui suoi profili social ...