Atalanta, nuovo episodio del caso Papu Gomez: è rottura anche con Ilicic (Di domenica 24 gennaio 2021) Un nuovo episodio del caso Papu Gomez. L’Atalanta è reduce dalla vittoria contro l’Inter, la squadra di Gasperini è pienamente in corsa anche per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri devono fare i conti con la situazione che riguarda l’argentino, è rottura anche con il compagno Ilicic. Gomez è ad un passo dal Siviglia, sono stati raggiunti tutti gli accordi, ma si continua a parlare di tensioni fuori dal campo. Il Papu Gomez pubblica una foto su Instagram e lancia un’altra frecciata all’Atalanta FOTO L’episodio Gomez-Ilicic Il Papu Gomez ed Ilicic ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 24 gennaio 2021) Undel. L’è reduce dalla vittoria contro l’Inter, la squadra di Gasperini è pienamente in corsaper la vittoria dello scudetto. I nerazzurri devono fare i conti con la situazione che riguarda l’argentino, ècon il compagnoè ad un passo dal Siviglia, sono stati raggiunti tutti gli accordi, ma si continua a parlare di tensioni fuori dal campo. Ilpubblica una foto su Instagram e lancia un’altra frecciata all’FOTO L’Iled...

