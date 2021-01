Ascolti bomba per C’è posta per te: Maria de Filippi cala il tris, è ancora record (Di domenica 24 gennaio 2021) Incredibile il successo di questa edizione di C’è posta per te. Numeri da record quelli che il programma di Canale 5 continua a registrare. La formula, 20 anni dopo, è sempre la stessa, non si cambia di una virgola, per certi versi spesso anche noiosa ma nonostante questo, sei milioni di persone scelgono di sintonizzarsi davanti alla tv il sabato sera, fazzolettini alla mano, per seguire le storie raccontate da Maria de Filippi. Anche la puntata di C’è posta per te in onda ieri, 23 gennaio 2021, ha incassato numeri da record. Numeri bomba per il programma di Canale 5 che, grazie anche alla platea in forte crescita a causa del coprifuoco e delle restrizioni, crescono anche nel terzo appuntamento. Un tris storico quello di Maria de ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 24 gennaio 2021) Incredibile il successo di questa edizione di C’èper te. Numeri daquelli che il programma di Canale 5 continua a registrare. La formula, 20 anni dopo, è sempre la stessa, non si cambia di una virgola, per certi versi spesso anche noiosa ma nonostante questo, sei milioni di persone scelgono di sintonizzarsi davanti alla tv il sabato sera, fazzolettini alla mano, per seguire le storie raccontate dade. Anche la puntata di C’èper te in onda ieri, 23 gennaio 2021, ha incassato numeri da. Numeriper il programma di Canale 5 che, grazie anche alla platea in forte crescita a causa del coprifuoco e delle restrizioni, crescono anche nel terzo appuntamento. Unstorico quello dide ...

