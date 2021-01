Arcuri: 'Le aziende dei vaccini trattano i Paesi Ue come poveracci' (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci. Togliamoci dalla testa che l'Italia sia più penalizzata di altri'. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri . '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Stanno trattando 27europeidei. Togliamoci dalla testa che l'Italia sia più penalizzata di altri'. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico. '...

Agenzia_Ansa : 'Stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci': così il Commissario straordinario per l'Emergenza, Domenico… - MediasetTgcom24 : Arcuri: 'Aziende vaccini trattano Paesi Ue come poveracci' #ITALIA - EmMicucci : RT @Agenzia_Ansa: 'Stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci': così il Commissario straordinario per l'Emergenza, Domenico Arcur… - cicciopuz : RT @Agenzia_Ansa: 'Stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci': così il Commissario straordinario per l'Emergenza, Domenico Arcur… - bc_emergenza : RT @MediasetTgcom24: Arcuri: 'Aziende vaccini trattano Paesi Ue come poveracci' #ITALIA -