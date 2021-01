Amsterdam vuole vietare ai turisti la consumazione di cannabis nei coffee shop

Leggi su open.online

(Di domenica 24 gennaio 2021) Basta spinelli per gli stranieri neidi. Così vorrebbe la prima cittadina della capitale dei Paesi Bassi, Femke Halsema, che ha proposto di permettere l’accesso ai locali dove si può consumaresoltanto ai residenti o a chi è portatore di un passaporto olandese. Troppi i legami con la criminalità organizzata e anche troppo malcostume. «è una città internazionale e desideriamo attirare iper la sua ricchezza, la sua bellezza e le sue istituzioni culturali», ha dichiarato la sindaca, esponente del partito dei Verdi. Le proteste dei commercianti Ci vorranno dei mesi prima che la misura entri in vigore (probabilmente non prima del 2022), anche per permettere ai proprietari dei bar di adattarsi al nuovo regime. Il contraccolpo ...