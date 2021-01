America’s Cup, se l’Italia non è (ancora) sul podio di Biden (Di domenica 24 gennaio 2021) Mentre gli sfidanti dell’America’s Cup gareggiano nelle acque di Auckland, il 20 gennaio un’altra Coppa America ha preso il via nelle in quelle dell’Atlantico. È la gara per la pole position con la nuova amministrazione americana. In Nuova Zelanda Luna Rossa, pur dietro Ineos Team UK, dà gloriosamente battaglia. l’Italia sembra invece in ritardo sulla linea di partenza della sua regata. Sarà per l’attenuante che mentre Joe Biden era inaugurato, Giuseppe Conte era votato in Senato. Fatto sta che a Roma non si avverte lo stesso dinamismo transatlantico che agita Londra, Berlino o Bruxelles. Un po’ dell’adrenalina che circola a bordo della barca di Prada non farebbe male. Nell’America’s Cup la partenza è chiave della gara. Il rapporto con l’amministrazione Biden si gioca su orizzonti più lunghi. Per ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Mentre gli sfidanti dell’Cup gareggiano nelle acque di Auckland, il 20 gennaio un’altra Coppa America ha preso il via nelle in quelle dell’Atlantico. È la gara per la pole position con la nuova amministrazione americana. In Nuova Zelanda Luna Rossa, pur dietro Ineos Team UK, dà gloriosamente battaglia.sembra invece in ritardo sulla linea di partenza della sua regata. Sarà per l’attenuante che mentre Joeera inaugurato, Giuseppe Conte era votato in Senato. Fatto sta che a Roma non si avverte lo stesso dinamismo transatlantico che agita Londra, Berlino o Bruxelles. Un po’ dell’adrenalina che circola a bordo della barca di Prada non farebbe male. Nell’Cup la partenza è chiave della gara. Il rapporto con l’amministrazionesi gioca su orizzonti più lunghi. Per ...

