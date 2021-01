American History X | Joaquin Phoenix rinunciò al film | ecco per quale motivo

Leggi su movieplayer

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il ruolo del protagonista diX, in seguito andato ad Edward Norton, inizialmente fu affidato a. Inizialmente il ruolo del protagonista diX: fu affidato ama l'attore rifiutò la parte, dopo una breve analisi della sceneggiatura, a causa delle tematiche trattate nella pellicola:credeva che fossero troppo intense ed estremamente controverse. Il nome di Edward Norton fu fornito a Tony Kaye, regista del, dall'addetta al casting, dopo un lungo periodo di incertezza sul ruolo del protagonista. Kaye inizialmente rifiutò la proposta non ritenendolo adatto alla parte, ma successivamente accettò l'idea. Norton era scettico: sia per il tema trattato ...