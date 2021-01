Amadeus e la verità nascosta mai rivelata | “Si | è il mio dramma”

Leggi su yeslife

(Di domenica 24 gennaio 2021) Mentre i preparativi per il Festival di Sanremo sono avviati,è in fibrillazione e si confessa a cuore aperto, “Non so farlo…” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo &? (@giovanna e) Le polemiche sull’imminente Festival di Sanremo 2021 sono ancora tante durante la crisi sanitaria. Molti L'articolo proviene da YesLife.it.