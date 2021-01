Altro che Pacifico. Così Biden avvisa Xi a Taiwan (Di domenica 24 gennaio 2021) Alta tensione nel Mar Cinese Meridionale. Il governo cinese non ha aspettato i convenevoli per mandare al nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden un messaggio di benvenuto. Al centro della polveriera in uno dei mari più militarizzati al mondo c’è ancora una volta Taiwan, l’isola che lotta a denti stretti per mantenere la sua autonomia da Pechino. Negli ultimi due giorni sui cieli sopra Taipei si sono affollati quindici aerei militari cinesi, evento senza precedenti, di cui ben dodici cacciabombardieri. Un’aperta violazione della difesa aerea, denuncia il ministero della Difesa Taiwanese: la flottiglia dell’aeronautica cinese ha infatti sorvolato la parte meridionale di Taiwan e le isole Pratas per poi fare rientro in patria. È l’ennesima provocazione che rischia di innescare la miccia con gli Stati Uniti. La ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Alta tensione nel Mar Cinese Meridionale. Il governo cinese non ha aspettato i convenevoli per mandare al nuovo presidente degli Stati Uniti Joeun messaggio di benvenuto. Al centro della polveriera in uno dei mari più militarizzati al mondo c’è ancora una volta, l’isola che lotta a denti stretti per mantenere la sua autonomia da Pechino. Negli ultimi due giorni sui cieli sopra Taipei si sono affollati quindici aerei militari cinesi, evento senza precedenti, di cui ben dodici cacciabombardieri. Un’aperta violazione della difesa aerea, denuncia il ministero della Difesaese: la flottiglia dell’aeronautica cinese ha infatti sorvolato la parte meridionale die le isole Pratas per poi fare rientro in patria. È l’ennesima provocazione che rischia di innescare la miccia con gli Stati Uniti. La ...

SUSEGANAL'aumento della produzione era già stato preannunciato un paio di settimane fa, con la richiesta da parte dell'Electrolux di ripristinare il terzo turno di lavoro per far fronte ...

Can Yaman a pranzo con un’attrice italiana: c’è il video che tutti aspettavano

È stato grande protagonista sulle pagine di gossip e testate scandalistiche in questo inizio d'anno. Can Yaman è sulla bocca di tutti.

