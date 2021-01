Alessandro Del Piero il test che spopola sul web | Questione di famiglia | Video

Leggi su solonotizie24

(Di domenica 24 gennaio 2021)Del– Solonotizie24Deldopo l’addio al calcio punta al social? Il calciatore da tempo vive Los Angeles insieme alla suae, oltre lo sport, per lui sono arrivate nuove e interessanti avventure sui social. Che sia giunto il momento di diventare una super web star? La carriera diDelha segnato la storia del calcio sia in Italia che nel mondo, se consideriamo il fatto che per diverso tempo il campione mondiale è stato il calciatore più pagato al mondo. Nel suo cuore un unico amore calcistico, quello per la Juve squadra nella quale è rimasto finché non ha dato il suo addio al calcio italiano. Anni dopoDelè sempre più ...