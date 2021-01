Agostina Belli | chi è | età | carriera | marito | figli – Racconta la morte della madre a Live non è la D’Urso – Tutto su di lei

Leggi su giornal

(Di domenica 24 gennaio 2021)è un’attrice italiana popolare sopratnegli anni Settanta. La donna questa sera, domenica 24 gennaio, sarà protagonistaprima serata di Canale Cinque come ospite dinon è la, da Barbaraperredi sua, conosciuta all’anagrafe con il nome diMaria Magnoni, è nata a Milano il 13 aprile 1949. L’attrice è del segno zodiacale dell’Ariete ed ha 71 anni. La donna è nata nel quartiere milanese del Gamno e prima di lavorare nel cinema ha lavorato come segretaria alla Rinascente. In giovane età si trasferisce a Roma ed ottiene numerosi ruoli in ...