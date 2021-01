Acqua sotto la porta, il vicino dà l'allarme: trovato morto nella vasca da bagno (Di domenica 24 gennaio 2021) Si sarebbe sentito male all'improvviso, mentre era nella vasca da bagno: si è disperatamente aggrappato al rubinetto, per cercare di restare in piedi, finendo per sradicarlo dal muro. Ma non è ... Leggi su bresciatoday (Di domenica 24 gennaio 2021) Si sarebbe sentito male all'improvviso, mentre erada: si è disperatamente aggrappato al rubinetto, per cercare di restare in piedi, finendo per sradicarlo dal muro. Ma non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Acqua sotto Il vicino dà l'allarme per l'acqua sotto la porta: trovato morto nella vasca da bagno Today.it Maltempo: disagi per la pioggia. Allagamenti in Cilento e Vallo di Diano

Cilento e Vallo di Diano sott’acqua e i fiumi rischiano di superare gli argini. Nell’intero comprensorio la situazione fa paura. A San Pietro al Tanagro diverse strade sono allagate. Problemi anche ai ...

Maltempo, a Roma allagamenti e alberi caduti. Mareggiata sul litorale: danni a Fregene

Disagi in città e dintorni a causa del maltempo che dalla tarda serata di ieri, e per tutta la notte, ha colpito Roma e il litorale. Si sono registrate mareggiate, ma anche fortissimi rovesci e “grand ...

Cilento e Vallo di Diano sott'acqua e i fiumi rischiano di superare gli argini. Nell'intero comprensorio la situazione fa paura. A San Pietro al Tanagro diverse strade sono allagate.