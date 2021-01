28enne tenta di lanciarsi dal balcone: le mancavano i familiari (Di domenica 24 gennaio 2021) Una ventottenne di Pavia ha tentato il suicidio: era stanca di stare lontana dalla sua famiglia a causa delle limitazioni anti-Covid. Covid, resta per mesi lontana dalla famiglia: tenta suicidio per disperazione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 24 gennaio 2021) Una ventottenne di Pavia hato il suicidio: era stanca di stare lontana dalla sua famiglia a causa delle limitazioni anti-Covid. Covid, resta per mesi lontana dalla famiglia:suicidio per disperazione su Notizie.it.

