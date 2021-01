24 Ore Daytona, Cadillac vince la gara di qualifica. Corvette e BMW festeggiano in GT (Di domenica 24 gennaio 2021) Si chiude in Florida la gara di qualifica della 24 Ore di Daytona, opening round dell‘IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Lo spettacolo non è mancato nel ‘World Center of Racing’ che settimana prossima ospiterà l’evento che apre il principale campionato americano riservato a GT e prototipi. Lo spettacolo non è mancato con tutte le vetture contemporaneamente sul tracciato. DPi, LMP2, LMP3, GTLM e GTD si sono sfidate nei 100 minuti previsti per la prima gara di qualifica della storia di questa magico evento. Nella classe regina abbiamo assistito ad un ottimo start da parte della Cadillac #01 di Rengen van der Zande/Kevin Magnussen/Scott Dixon/Marcus Ericsson. La vettura di Chip Ganassi ha strappato alla Mazda di Oliver Jarvis/Harry Tincknell/Jonathan Bomarito #55 la leadership nelle ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Si chiude in Florida ladidella 24 Ore di, opening round dell‘IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Lo spettacolo non è mancato nel ‘World Center of Racing’ che settimana prossima ospiterà l’evento che apre il principale campionato americano riservato a GT e prototipi. Lo spettacolo non è mancato con tutte le vetture contemporaneamente sul tracciato. DPi, LMP2, LMP3, GTLM e GTD si sono sfidate nei 100 minuti previsti per la primadidella storia di questa magico evento. Nella classe regina abbiamo assistito ad un ottimo start da parte della#01 di Rengen van der Zande/Kevin Magnussen/Scott Dixon/Marcus Ericsson. La vettura di Chip Ganassi ha strappato alla Mazda di Oliver Jarvis/Harry Tincknell/Jonathan Bomarito #55 la leadership nelle ...

F1inGenerale_ : 24 Ore di #Daytona | #ROAR Qualifying Race: pole per la Cadillac #31 e prima fila Corvette #IMSA / #Roar24 /… - LuigiCalligari : In vista della 24 ore di Daytona del prossimo fine settimana, la prima posizione in griglia in ogni classe sarà cos… - ImpieriFilippo : RT @LuigiCalligari: Pipo Derani e Felipe Nasr a bordo della loro Cadillac #31 vincono la gara di qualifica e partiranno dalla pole nella 24… - LuigiCalligari : Pipo Derani e Felipe Nasr a bordo della loro Cadillac #31 vincono la gara di qualifica e partiranno dalla pole nell… - StockCarLiveITA : Chase Elliott (senza aver guidato la vettura in questa gara di qualifica) partirà dunque dalla pole nella 24 ore di… -