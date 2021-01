10 piatti detox da mangiare dopo le feste

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tonno su insalatacroccanteTortino di alici e carciofi Insalata di cereali con zucca e zenzeroInsalata di finocchio, ceci e peperoncinoPollo su purea di broccoliMerluzzo su vellutata di cavolfioreTarassaco e faveOrata gratinata su letto di verdure spontaneelemonade al carbone attivoIl PokéDottoressa Francesca Marino - Biologa NutrizionistaNon abbiate paura di ammetterlo, tutti abbiamo esagerato col cibo durante lenatalizie. E come potrebbe essere diversamente: lasagne, cannelloni, tortellini, struffoli, panettoni. Questi sono solo alcuni deiche hanno fatto da padrone sulle nostre tavole dal 24 dicembre al 6 gennaio. Adesso, però, è arrivato il momento di rimettersi in sesto mangiando sano cucinando tutte quelle bontà naturali che la nostra terra ci ha regalato. Coni consigli della ...

Come depurarsi e rimuovere le tossine dopo le feste natalizie? Francesca Marino, biologa nutrizionista, affiliata alla cattedra Unesco, ci consiglia i migliori ingredienti e cibi di stagione per prepa ...L’apparato digerente è il nostro secondo cervello. Quando qualcosa non va, manda segnali ben precisi: crampi, gonfiori addominali, stipsi. Ecco cosa fare per stare meglio. A partire dalla tavola» ...