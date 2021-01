Zona rossa, arancione e gialla: come cambiano i colori delle regioni da domenica 24 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, sta per firmare le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domani Leggi su today (Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati eindicazioni della cabina di regia, sta per firmare le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domani

petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - frankiehinrgmc : • L comunica un Rt sbagliato • G la mette in zona rossa • L protesta • L corregge i dati • G la mette in zona aranc… - blogsicilia : Nuovo focolaio a Capizzi, 25 positivi in una Rsa, il Comune resta zona rossa - - carlucci_cc : #Lombardia finita in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, l’Iss lo sbugiarda: ha mandato dati sbaglia… -