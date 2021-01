Youri Djorkaeff | «Faccio beneficenza per restituire alla società ciò che mi ha dato il calcio» 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 gennaio 2021) Sportweek intervista, ex dell’Inter e della Francia campione del mondo. Si è ritirato dalnel 2006. Dal 2019 è il Ceo dFondazione Fifa. Spiega in cosa consiste il suo lavoro. «La Fondazione è stata voluta dal presidente Gianni Infantino nel 2018 e si occupa di aiutare le comunità più vulnerabili del mondo attraverso programmi, iniziative e organizzazioni che utilizzano ilcome strumento di sviluppo e cambiamento sociale. I bambini e i più giovani sono al centro del nostro lavoro». Ilpuò fare molto per aiutare chi è in difficoltà. «È uno sport che riunisce le persone, favorisce la tolleranza, il rispetto e la condivisione. È un grande veicolo di cambiamento sociale. Per esperienza so che è una scuola di vita, e può giocare un ruolo ...