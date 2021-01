Wanda Nara confessa: “Ho vinto in tribunale contro Google per avermi mostrato in video porno” (Di sabato 23 gennaio 2021) Wanda Nara, compagna dell’attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, attraverso una diretta Instagram con i suoi fan, ha risposto a tutte le domande, compresa quella inerente una causa fatta a Google e Yahoo per averla mostrata in un video porno: “Ho vinto in tribunale contro Google e Yahoo per avermi mostrato in un video porno. La camera numero 2 del tribunale civile ha confermato una sentenza che condannava Google e Yahoo a risarcire Wanda Nara per i danni causati dalla diffusione di un video intimo che le era stato falsamente attribuito. Il tribunale nella sua ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021), compagna dell’attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, attraverso una diretta Instagram con i suoi fan, ha risposto a tutte le domande, compresa quella inerente una causa fatta ae Yahoo per averla mostrata in un: “Hoine Yahoo perin un. La camera numero 2 delcivile ha confermato una sentenza che condannavae Yahoo a risarcireper i danni causati dalla diffusione di unintimo che le era stato falsamente attribuito. Ilnella sua ...

Andres Nara è intervenuto in una trasmissione radiofonica per parlare del suo rapporto (decisamente migliorato) con Wanda Nara. La stessa argentina ha recentemente rivelato di aver riaperto il dialogo ...

Tutte le novità sulla bionda moglie e procuratore del famoso Icardi e ormai anche lei influencer e show girl del mondo ...

