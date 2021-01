VSPN riceve investimenti per 60 milioni di dollari | mentre KitKat è il nuovo sponsor della LEC

Leggi su esports247

(Di sabato 23 gennaio 2021) Come ogni fine settimana, anche stavolta il sito Esports Insider fa una panoramica sulle notizie più importanti degli ultimi 7 giorni nel mondo esports. Tra le news di rilievo c’è sicuramente quella che riguarda Versus Programming Network (), uno dei più importanti fornitori di soluzioni globali del settore, che ha chiuso un round di finanziamento di serie B + da 60di: alcune aziende di spessore come Prospect Avenue Capital (PAC), Guotai Junan International e Nan Fung Group vanno quindi ad investire nella società. Stando a quanto riportato nel comunicato, l’investimento è mirato soprattutto alla creazione di tecnologie sempre più innovative nella produzione di esports, in modo tale da “approfondire il layout delle tendenze” nel settore. Inoltre, l’azienda cinese ha annunciato che intende utilizzare i finanziamenti ...