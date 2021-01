Volley, serie A1 femminile, anticipi 24. giornata. Conegliano non fa sconti, Monza vince il derby e avvicina il secondo posto (Di sabato 23 gennaio 2021) Pronostici rispettati nei due anticipi del sabato della 24ma giornata del campionato di serie A1 femminile. La Imoco Conegliano conquista la vittoria numero 19 in campionato, espugnando con un secco 3-0 il campo di Trento, e porta a +11 il vantaggio sul Novara che questo turno lo aveva già giocato un mesetto fa e l’altra brutta notizia per le novaresi arriva da Monza dove la Saugella vince 3-1 il derby con Casalmaggiore e si porta a -4 dal secondo posto con una partita in più da giocare rispetto all’Igor Gorgonzola. Imoco Conegliano devastante anche con mezza squadra titolare in campo. Santarelli pensa alla Champions e lascia a riposo diverse titolari (Sylla forzatamente, De Gennaro, Egonu e Wolosz ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Pronostici rispettati nei duedel sabato della 24madel campionato diA1. La Imococonquista la vittoria numero 19 in campionato, espugnando con un secco 3-0 il campo di Trento, e porta a +11 il vantaggio sul Novara che questo turno lo aveva già giocato un mesetto fa e l’altra brutta notizia per le novaresi arriva dadove la Saugella3-1 ilcon Casalmaggiore e si porta a -4 dalcon una partita in più da giocare rispetto all’Igor Gorgonzola. Imocodevastante anche con mezza squadra titolare in campo. Santarelli pensa alla Champions e lascia a riposo diverse titolari (Sylla forzatamente, De Gennaro, Egonu e Wolosz ...

