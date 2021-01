Vite al limite su Real Time: la storia di Doug Armstrong (Di sabato 23 gennaio 2021) Il giorno 1 maggio 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Doug Armstrong. Il dottor Nowsaradan in questa occasione si è trovato di fronte al caso di un uomo padre di famiglia che pur ottenendo da subito ottimi risultati è parso più volte sul punto di mollare, almeno secondo la moglie che lo vedeva a tratti demotivato. Vite al limite – Doug Armstrong Doug, il protagonista, ha 36 anni, vive a Wichita Falls in Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 311 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà tantissimo, perdendo 101 kg per arrivare a 210 chilogrammi. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 23 gennaio 2021) Il giorno 1 maggio 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 5 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questa occasione si è trovato di fronte al caso di un uomo padre di famiglia che pur ottenendo da subito ottimi risultati è parso più volte sul punto di mollare, almeno secondo la moglie che lo vedeva a tratti demotivato.al, il protagonista, ha 36 anni, vive a Wichita Falls in Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 311 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà tantissimo, perdendo 101 kg per arrivare a 210 chilogrammi. ...

