Vinicio Marchioni | la durissima battaglia contro quel disturbo ereditario | «Il medico disse…»

Classe 1975, Vinicio Marchioni, attore romano di origini calabresi, è oggi un apprezzato interprete del panorama cinematografico italiano. Diventato famoso per la sua partecipazione, nel ruolo de Il Freddo, in Romanzo criminale – la serie tv ispirata alla storia della Banda della Magliana – Vinicio ha vissuto un'infanzia un po' particolare. Bullizzato dai compagni di scuola per un disturbo della fluenza di cui soffre dall'età di quattro anni, l'attore ha dovuto affrontare la sua battaglia contro la balbuzie. Leggi anche >> Vinicio Marchioni: età, peso, altezza, carriera e vita privata del noto attore romano Vinicio Marchioni balbuzie: "E' un'anomalia e come tale va trattata" Intervistato dal quotidiano La Città ...

