Villaricca | raid al Palazzo Pirozzi | uffici messi a soqquadro Distrutti finestrini delle auto dei vigili urbani

(Di sabato 23 gennaio 2021) Vandalizzati spazi edi, l’edificio adiacente al Comune di. Un amaro risveglio per i dipendenti comunali che si sono trovati con oggetti e arredi rotti e sparsi ovunque.vandalico aldeiIgnoti si sono introdotti all’interno del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca raid

Teleclubitalia.it

Per il clan costituiva un pericolo: temeva che si sarebbe ‘pentito’ iniziando a collaborare con la giustizia e scoperchiando il vaso di Pandora del malaffare del sodalizio. Un elemento scomodo che and ...Raid nella notte a Villaricca, in fiamme negozio di fuochi d'artificio. Stanotte ignoti hanno appiccato un incendio sul retro della Pirotecnica San ...