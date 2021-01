VIDEO Sofia Goggia, poker leggendario a Crans Montana. Una discesa impeccabile (Di sabato 23 gennaio 2021) Sofia Goggia è letteralmente incontenibile ed è sempre più la dominatrice indiscussa della discesa libera. La Campionessa Olimpica non conosce limiti, vince anche la seconda prova veloce a Crans Montana nel giro di 24 ore e infila il quarto successo consecutivo in questa specialità! Show di rara bellezza da parte dell’azzurra, che ha pennellato delle linee meravigliose sull’esigente pista svizzera e ha trionfato con pieno merito: quando esce dal cancelletto di partenza non ce n’è davvero per nessuna. La bergamasca sembra fare uno sport a sè in questo momento, macina successi a grappoli e sale anche al terzo posto in classifica generale. Nella graduatoria di discesa, invece, la nostra portacolori ha ormai preso il largo (+195 sulla statunitense Breezy Johnson) e ha ormai messo le mani ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)è letteralmente incontenibile ed è sempre più la dominatrice indiscussa dellalibera. La Campionessa Olimpica non conosce limiti, vince anche la seconda prova veloce anel giro di 24 ore e infila il quarto successo consecutivo in questa specialità! Show di rara bellezza da parte dell’azzurra, che ha pennellato delle linee meravigliose sull’esigente pista svizzera e ha trionfato con pieno merito: quando esce dal cancelletto di partenza non ce n’è davvero per nessuna. La bergamasca sembra fare uno sport a sè in questo momento, macina successi a grappoli e sale anche al terzo posto in classifica generale. Nella graduatoria di, invece, la nostra portacolori ha ormai preso il largo (+195 sulla statunitense Breezy Johnson) e ha ormai messo le mani ...

Tg3web : Sofia Goggia è la regina della discesa, oggi terzo successo stagionale per lei a Crans Montana. E con Marta Bassino… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Sofia Goggia vince ancora in discesa, il video della doppietta a Crans Montana - neveitalia : Sofia Goggia vince ancora in discesa, il video della doppietta a Crans Montana - valscvlt : @ americani uscitemi il video della discesa di sofia commentata da lindsey - veraoliver007 : RT @realismocosmico: Dayane racconta di quella volta in cui Sofia ha chiesto a Dio: “Vorrei che prima che io morissi Dio venisse al mondo e… -